В этом году орловцы стали чаще жаловаться на коллекторов
Фото: Ольга СУПОНЕВА
Жителям Орловской области стали чаще досаждать коллекторы. Количество жалоб на действия микрофинансовых организаций по возврату долгов выросло на 16,6%.
Такие данные приводит регуправление ФССП.
- По фактам противоправных действий коллекторских и микрофинансовых организаций проведено 92 административных расследования, составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, по которым все виновные лица привлечены к административным штрафам на сумму свыше 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Чаще всего коллекторы слишком часто звонят должникам, угрожают, давят психологически, хамят или вовсе допекают знакомых людей должников. Пожаловаться на их действия можно на официальном сайте УФССП.