В этом году орловцы стали чаще жаловаться на коллекторов Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителям Орловской области стали чаще досаждать коллекторы. Количество жалоб на действия микрофинансовых организаций по возврату долгов выросло на 16,6%.

Такие данные приводит регуправление ФССП.

- По фактам противоправных действий коллекторских и микрофинансовых организаций проведено 92 административных расследования, составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, по которым все виновные лица привлечены к административным штрафам на сумму свыше 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего коллекторы слишком часто звонят должникам, угрожают, давят психологически, хамят или вовсе допекают знакомых людей должников. Пожаловаться на их действия можно на официальном сайте УФССП.