Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2022 16:02

Жителям Орловской области стали чаще досаждать коллекторы

Выросло число жалоб на деятельность микрофинансовых организаций по возврату долгов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В этом году орловцы стали чаще жаловаться на коллекторов

В этом году орловцы стали чаще жаловаться на коллекторов

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителям Орловской области стали чаще досаждать коллекторы. Количество жалоб на действия микрофинансовых организаций по возврату долгов выросло на 16,6%.

Такие данные приводит регуправление ФССП.

- По фактам противоправных действий коллекторских и микрофинансовых организаций проведено 92 административных расследования, составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, по которым все виновные лица привлечены к административным штрафам на сумму свыше 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего коллекторы слишком часто звонят должникам, угрожают, давят психологически, хамят или вовсе допекают знакомых людей должников. Пожаловаться на их действия можно на официальном сайте УФССП.