В Орле задержана иностранка, хранившая в своей сумочке 149 доз героина и метадона

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле полицейские пресекли распространение крупной партии героина и метадона. За наркопреступление задержана 31-летняя женщина, уроженка одного из соседних иностранных государств.

Во время досмотра у иностранки в сумке нашли 149 свертков уже готовых к продаже наркотиков. Товар забрали, в дальнейшем экспертиза показала, что расфасованы были героин и метадон, 28 и 96 граммов соответственно.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Продать запрещенные вещества женщина собиралась бесконтактным методом, через закладки.

- В отношении иностранки Орлу возбуждено уголовное дело по статье покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.