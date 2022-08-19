Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2022 15:06

В Покровском районе готовят площадку под малоэтажную застройку

Коммуникации подведут для 142 домов, которые появятся здесь в будущем
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Покровском районе Орловской области готовят площадку под малоэтажную застройку. Коммуникации подведут для 142 домов, которые появятся здесь в будещем.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Сейчас создается инженерная инфраструктура, а весь проект стоимостью в 225 миллионов рублей, по планам, реализуют к 2025 году. При этом 20 домов на этой территории будут принадлежать работникам сельского хозяйства.

- Финансирование текущего года превышает 39 млн рублей. Предстоит провести газопровод высокого давления протяженностью 3,6 тысячи метров, организовать наружные сети связи, построить систему водоснабжения, - пояснили в облправительстве.

Работы ведутся при поддержке Минсельхоза РФ.