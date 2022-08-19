В Детском парке Орла пройдет праздник в честь Государственного флага

Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Архив "КП"

Отметить День Государственного флага юных орловцев приглашают в Детский парк. Для гостей приготовили игры, викторины, танцы и мастер-классы.

В понедельник, 22 августа, в Детском парке состоится праздник для малышей и их родителей. В 12.00 начнется игровая программа, а через час пройдет викторина, посвященная российскому триколору.

Кроме того, у ребят будет возможность проявить свои творческие возможности, нарисовав символику страны на асфальте.

По информации городской администрации, гостей праздника порадуют мастер-классами по танцам и аквагриму, конкурсами и флешмобом «Давай, Россия!».

КОГДА? ГДЕ?

22 августа, 12.00

Детский парк

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