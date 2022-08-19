Фото: пресс-служба правительства Орловской области

На сентябрьские выборы в Орловской области зарегистрированы 250 кандидатов. Замещаться будет 73 мандата депутатов.

Единый день голосования пройдет 11 сентября. В преддверии выборов избирком региона провел расширенное заседания, во время которого обсудили основные моменты подготовки к предстоящему событию.

На территории 26 районов области пройдет 64 избирательных кампании. О выдвижении избирательную комиссию уведомили 267 человек, однако некоторые сняли свои кандидатуры. В итоге зарегистрировано 250 кандидатов, в среднем по 3 человека претендует на один мандат.