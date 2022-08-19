В Орловской области ветерану войны с Донбасса выплатили деньги на покупку квартиры

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В Орловской области ветеран Великой Отечественной войны с Донбасса получит выплату на покупку квартиры. Григорий Зинченко был вынужден покинуть свой родной дом в возрасте 98 лет из-за угрозы нацизма.

Выходец с Донбасса в молодости воевал с фашистскими захватчиками, был минометчиком и механиком. В боях получал ранения, дважды был контужен. Но дошел до конца войны, встретив Победу на подходе к Праге. А теперь пожилой мужчина покинул родной край из-за новых угроз. В Орловскую область он переехал вместе с семьей, сообщает пресс-служба областного Правительства.

Деньги на улучшение жилищных условий в сумме почти двух с половиной миллионов рублей ветеран получит по поручению губернатора.