Перед новым учебным годом в Орле проверяют безопасность дорог у школ Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле проверили готовность подъездов к школам к новому учебному году. Без выявленных нарушений не обошлось.

Состояние пешеходных переходов возле учреждений образования обсудили на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Подъезды к школам и детским садам проверили сотрудники Госавтоинспекции. Нашлись нарушения: неопиленные деревья и кустарники, из-за которых не видно «зебры» и дорожных знаков.

Помимо этого, на заседании были рассмотрены обращения горожан. В администрации Орла рассказали, что по просьбе орловцев запретят остановку и стоянку напротив площади Жукова, а именно по улице Тургенева на пересечении с улицами Лескова и Новой.

Еще новый знак парковки появится возле «Пятерочки» у дома № 44 по Комсомольской, а на улице Семинарской ограничат движение грузового транспорта.