Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: Архив "КП"

В Орле сыграет оркестр из 180 музыкантов. Со сцены прозвучат произведения Евгения Дербенко.

Гала-концерт с участием оркестров народных инструментов пройдет на Орловщине в сентябре. На одной сцене соберется больше сотни музыкантов. Они одновременно исполнят произведения композитора Евгения Дербенко.

- Для орловцев выступят артисты Курской, Тульской и Ступинской филармоний, а также Орловского городского центра культуры и Дворца пионеров и школьников им. Гагарина, - отметили в пресс-службе администрации Орла.