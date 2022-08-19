Пасмурное небо ожидает орловцев на выходных Фото: Ольга СУПОНЕВА

Погода на выходных 20-21 августа в Орле будет нежаркой и пасмурной. Публикуем подробный прогноз.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 20 августа в ночное время ожидается +17 градусов, днем воздух прогреется до +24. Небо будет затянуто облаками, ночью небольшой дождь, в светлое время без осадков. Ветер с востока 6 м/с, атмосферное давление на уровне 747 мм рт.ст.

В воскресенье 21 августа на термометрах от +16 ночью до +24 градусов днем. Опять над городом пасмурное небо, синоптики прогнозируют небольшой дождь в ночные часы. Ветер восточный 5 м/с, давление 747 мм рт.ст.

По предварительному прогнозу после выходных в городе опять воцарится жара. Вернется солнце, а столбики термометров доберутся до отметок в +30..+31.