Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: Архив "КП"

В Орле отметят День фронтовой собаки. Мероприятие, посвященное подвигам четвероногих, состоится 20 августа.

В День фронтовой собаки в Детском парке пройдет праздник. Гости узнают историю его создания, а также им расскажут о роли служебных псов в годы Великой Отечественной войны. Их вклад неоценим: собаки спасали раненых, искали мины, доставляли важные документы.

В Орловском краеведческом музее рассказали, что для жителей и гостей региона подготовили выступление кинологи МЧС со своими питомцами. Еще посетителей ждет выставка снаряжения бойцов Красной Армии и роспись гипсовых фигурок.

КОГДА? ГДЕ?

20 августа, 11.00

Детский парк

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