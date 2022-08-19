Четверо орловцев пойдут под суд за производство паленого спиртного

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Четверо орловцев пойдут под суд за производство паленого алкоголя. Они успели изготовить более тысячи литров алкоголя.

Деятельность «бизнесменов» полицейские прикрыли в январе прошлого года. Так, трое мужчин и женщина занялись производством алкогольной продукции на основе этилового спирта, в дальнейшем они собирались маркировать и продать партии спиртного. Конечно же, лицензии на это они не имели. Правоохранители изъяли у них более тысячи литров спиртосодержащей продукции, которая стоила 770 тысяч рублей, а также те 512 литров, которые они успели отправить на продажу. На бутылки орловцы приклеили этикетки известных марок.

Следователи завели дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. На данный момент расследование завершилось.

- На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Орловский районный суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.