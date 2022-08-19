Прокурор Орловской области проинспектировал ремонт горевшего дома в Мценске. В ходе рабочего визита Алексей Тимошин встретился и с местными жителями и предпринимателями.

Главный прокурор области встретился с представителями бизнес-сообщества, руководителями предприятий Мценского района, ответил на их вопросы и разъяснил тонкости законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Также Алексей Тимошин встретился с главой администрации Мценска и жителями многоквартирного дома, пострадавшего от пожара. Люди задавали вопросы о компенсациях. По итогу назначены дополнительные меры надзорного характера.

Восстановление прав пострадавших орловцев находится на контроле у надзорного ведомства.