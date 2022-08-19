Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орле продолжают искать место для строительства корпуса первой поликлиники. Вместо Артельного переулка рассматривается несколько площадок.

О том, где же может разместиться медучреждение, говорили на заседании комитета по здравоохранению облсовета, заседание которого состоялось 18 августа. Как рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев, сейчас рассматривается несколько возможных мест для поликлиники. Это кожвендиспансер по улице Пушкина, примыкание к больнице РЖД на 3-й Курской, Студенческая улица в районе Семинарского парка, Привокзальная, 8, а также перекресток Старо-Московского шоссе и Паровозной в том месте, где раньше стояли двухэтажки. Но пока что конкретики нет, а есть вопросы с инженерными сетями, недостаточной площадью.

Депутаты предложили властям вплотную подойти к решению этого вопроса, в дальнейшем его могут вынести на сессию облсовета.

Как ранее писала "КП", корпус поликлиники должны были строить в Артельном переулке, но жителям этот вариант размещения не подошел, так как туда практически не ходит транспорт.