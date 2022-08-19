«Умные» спортплощадки обойдутся Орловской области дороже, чем ожидалось. На их строительство направят дополнительные миллионы.

Тему обсудили в облсовете на заседании комитета по бюджету. Речь зашла о том, что изначально на монтаж «умных» площадок в 2022 году выделили 20 миллионов рублей. Но стройматериалы и оборудование подорожали, так что потребовались еще деньги.

Как рассказал начальник управления физкультуры и спорта области Алексей Берестов, первая такая спортплощадка появится в Мценске. На ее строительство добавят 6 миллионов рублей. Еще одна «умная» площадка развернется возле 13-й и 18-й школ. Региону она обойдется в 26 миллионов рублей.