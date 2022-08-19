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Общество19 августа 2022 10:09

«Умные» спортплощадки обойдутся Орловской области дороже, чем ожидалось

На их строительство направят дополнительные миллионы
Нина СОКОЛОВА

«Умные» спортплощадки обойдутся Орловской области дороже, чем ожидалось. На их строительство направят дополнительные миллионы.

Тему обсудили в облсовете на заседании комитета по бюджету. Речь зашла о том, что изначально на монтаж «умных» площадок в 2022 году выделили 20 миллионов рублей. Но стройматериалы и оборудование подорожали, так что потребовались еще деньги.

Как рассказал начальник управления физкультуры и спорта области Алексей Берестов, первая такая спортплощадка появится в Мценске. На ее строительство добавят 6 миллионов рублей. Еще одна «умная» площадка развернется возле 13-й и 18-й школ. Региону она обойдется в 26 миллионов рублей.