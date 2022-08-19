Глава Глазуновского района получил представление прокуратуры за неоплату газа

Глава Глазуновского района Орловской области получил представление, а затем и административный протокол из-за неоплаты газа в муниципальных учреждениях. Местная администрация задолжала больше миллиона рублей газовикам.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. После проведенной проверки выяснилось, что вовремя не были оплачены контракты на поставку газа, которым топятся школы и другие бюджетные организации. В итоге долг скопился в сумме больше миллиона ста тысяч рублей. Сперва прокуратура внесла главе района представление, но оплачены счета были не полностью. Тогда чиновник стал фигурантом дела об административном правонарушении, и только после этого все долги администрация погасила.

- Данное обстоятельство учтено судом при рассмотрении дела об административном правонарушении, в связи с чем судом назначено административное наказание в виде предупреждения, - рассказали в прокуратуре Орловской области.