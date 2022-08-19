Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выявили 175 случаев заболевания COVID-19 за сутки. Выздоровели лишь 83 пациента.

Данные о распространении коронавирусной инфекции на 19 августа в регионе предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число случаев заражения в области достигло отметки 116 706. Из них 175 – за последние 24 часа.

Закрытых больничных за сутки 83. Всего орловцы победили болезнь 113 345 раз.

В больницы положили 23 человека за сутки. Никто не умер. Всего в Орловской области коронавирусная инфекция унесла жизни 1 939 человек с начала пандемии.