Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"
В Орловской области выявили 175 случаев заболевания COVID-19 за сутки. Выздоровели лишь 83 пациента.
Данные о распространении коронавирусной инфекции на 19 августа в регионе предоставил федеральный оперативный штаб.
Общее число случаев заражения в области достигло отметки 116 706. Из них 175 – за последние 24 часа.
Закрытых больничных за сутки 83. Всего орловцы победили болезнь 113 345 раз.
В больницы положили 23 человека за сутки. Никто не умер. Всего в Орловской области коронавирусная инфекция унесла жизни 1 939 человек с начала пандемии.