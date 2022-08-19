Красный мост Орла ремонтировать теперь будут круглосуточно

Фото: пресс-служба администрации Орла

Красный мост в Орле ремонтировать теперь будут круглосуточно. Строители займутся работой не только в дневное, но и в ночное время.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, с восьми вечера до восьми утра на объекте трудиться будет около 30 рабочих. Предполагается, что в темное время суток, чтобы не тревожить горожан, работой они займутся "тихой": сварка, вязание арматуры, подготовка опалубок и тому подобное.

Сейчас самые активные работы идут на коммуникационном мосту. Ведется перенос сетей водоснабжения, газовых, теплосетей, линий связи.

Красный мост планируют сдать в ноябре 2023 года.