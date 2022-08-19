Фото: соцсети Андрея Клычкова

Три города и два поселка из Орловской области победили в конкурсе создания комфортной среды. В этом году одобрено 160 заявок со всей страны.

Города Болхов, Дмитровск и Малоархангельск, а также исторические поселения Кромы и Колпна стали победителями шестого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от Минстроя. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.

По итогам конкурса в 2022 году Орловщина оказалась в числе лидеров. Для обновления общественных пространств регион привлек около 350 миллионов рублей.

В текущем году со всей страны поступило 280 заявок. Из них 160 стали победителями. Призовой фонд конкурса увеличился дважды этим летом – с 10 до 20 миллиардов рублей. Теперь федеральные эксперты в области архитектуры помогут реализовать проекты победителей.