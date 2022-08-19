Орловчанка заплатит большой штраф за дискредитацию Российской армии. Она разместила на своей странице неуместный комментарий.

Жительницу Мценска привлекли к административной ответственности после собранных материалов УМВД России по Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина написала на своей странице в одной из социальных сетей комментарий, направленный на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации.

Дело рассматривал Мценский районный суд. Амчанку признали виновной в правонарушении. Ей назначили наказание в виде штрафа – 15 тысяч рублей.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ по региону. Решение суда уже вступило в законную силу.