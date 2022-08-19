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Общество19 августа 2022 6:48

Орловчанка заплатит большой штраф за дискредитацию Российской армии

Она разместила на своей странице неуместный комментарий
Сергей Силаев

Орловчанка заплатит большой штраф за дискредитацию Российской армии. Она разместила на своей странице неуместный комментарий.

Жительницу Мценска привлекли к административной ответственности после собранных материалов УМВД России по Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина написала на своей странице в одной из социальных сетей комментарий, направленный на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации.

Дело рассматривал Мценский районный суд. Амчанку признали виновной в правонарушении. Ей назначили наказание в виде штрафа – 15 тысяч рублей.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ по региону. Решение суда уже вступило в законную силу.