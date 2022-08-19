Ураганный ветер в Орле повалил дерево на автомобиль и оторвал металл со здания

Стихия разгулялась с последствиями Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле вновь разгулялся сильный ветер, уже не в первый раз за это лето. У стихии есть свои последствия, с которыми пришлось бороться спасателям.

Так, вечером 18 августа сотрудники МЧС выезжали на улицу улицу Тургенева. Здесь порывом ветра повалило дерево прямиком на автомобиль. Рухнувшее растение распилили и убрали.

В этот же день ветер оторвал кусок металла со здания на улице Лескова. Конструкция улетела и упала, зацепив провода.

- Существовала угроза падения на электропровода. Спасатели убрали данную конструкцию. За сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 27 раз, из них 11 выездов на ликвидацию возгораний, 16 выездов на различные происшествия и помощь населению, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По прогнозам синоптиков, ветреная погода задержится в Орле и области еще и на 19 августа.