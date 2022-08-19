Школы в Орле готовятся к учебному году

Школы готовятся принять учеников Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловские школы готовятся к учебному году. В образовательных учреждениях сделали ремонт, установили охранную сигнализацию, завезли оборудование и учебники

О готовности образовательных организаций к новому учебному году разговаривали на заседании комитета городского Совета народных депутатов. Сейчас к приемке готовы 43 школы региона. На ремонт 28-ми из них потратили более 25 миллионов рублей. В порядок привели крыши, внутренние помещения, освещение и окна.

Особое внимание уделили физической охране и сигнализации. В пресс-службе городской администрации отметили, чтовсе школы Орла оборудованы системами видеонаблюдения, системами передачи тревожных сообщений и оповещения.

В школы продолжают поставлять учебники, на которые выделили более 51 миллиона рублей. Кроме того, в двух школах областного центра появится фотостудия и новый компьютерный класс.