В Орловской области выявили один очаг африканской чумы свиней

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ Фото: Архив "КП"

В Орловской области выявили в этом году один очаг африканской чумы свиней. Вспышку заболевания в регионе предотвратили, а карантин сняли.

Вопросы, касающиеся профилактики африканской чумы свиней, обсудили на заседании специальной комиссии в Управлении Россельхознадзора. В этом году уже был обнаружен очаг АЧС на территории Хотынецкого природного парка. Все необходимые меры были приняты своевременно, заболевание в регионе не распространилось.

Однако риски появления опасного заболевания высоки на предприятиях с низким уровнем биологической защиты. В регионе есть четыре таких хозяйства, которые не выполняют предписания надзорного органа.

- Вспышек АЧС не избежать, если свинокомплексы не проведут необходимые мероприятия по устранению систематически выявляемых нарушений или не примут решение о переходе на альтернативные виды животноводства, - уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.