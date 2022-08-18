Фото: газета "Болховские куранты"

В Болхове благоустроили четыре двора. На эти цели потратили без малого три миллиона рублей.

Дворовые территории четырех жилых домов в Заводском переулке отремонтировали в одном из райцентров Орловщины. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Рабочие уложили асфальт на 1 800 квадратных метрах, установили девять скамеек и столько же урн. На улице появилось восемь новых фонарей и новые бордюры.

В ближайшее время подрядчик устранит некоторые неполадки, затем предстоит приемка. Жильцы также приняли участие в благоустройстве. Они вырубили кустарники и выровнять площадку, где появится клумба.