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Звезды18 августа 2022 13:41

Орловский театр "Свободное пространство" откроет новый сезон 16 сентября

Зрителей ждет премьера "Деревья умирают стоя"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
До открытия театрального сезона остается меньше месяца

До открытия театрального сезона остается меньше месяца

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Уже через месяц новый сезон откроется орловский театр для детей и молодежи "Свободное пространство". Зрителей ждет премьера.

Сезон 2022-2023 станет для театра 46-м по счету. В день его открытия на основной сцене орловцы и гости города познакомятся с премьерной постановкой "Деревья умирают стоя". Режиссером трагикомедии по пьесе испанского драматурга Алехандро Касона стал художественный руководитель театра Сергей Пузырев.

В настоящее время уже открыта касса театра, а также стал известен репертуар на сентябрь. В первый осенний месяц на сцене развернутся такие постановки как "Поминальная молитва", "Пижама на шестерых", "Чучело" и другие уже полюбившиеся зрителю спектакли. Также в сентябре "Свободное пространство" станет площадкой для гастролей государственного театра юного зрителя города Воронежа.

КОГДА? ГДЕ?

16 сентября, 18.30

пл. Маркса, 2

(16+)