Орловский театр "Свободное пространство" откроет новый сезон 16 сентября

До открытия театрального сезона остается меньше месяца Фото: Ольга СУПОНЕВА

Уже через месяц новый сезон откроется орловский театр для детей и молодежи "Свободное пространство". Зрителей ждет премьера.

Сезон 2022-2023 станет для театра 46-м по счету. В день его открытия на основной сцене орловцы и гости города познакомятся с премьерной постановкой "Деревья умирают стоя". Режиссером трагикомедии по пьесе испанского драматурга Алехандро Касона стал художественный руководитель театра Сергей Пузырев.

В настоящее время уже открыта касса театра, а также стал известен репертуар на сентябрь. В первый осенний месяц на сцене развернутся такие постановки как "Поминальная молитва", "Пижама на шестерых", "Чучело" и другие уже полюбившиеся зрителю спектакли. Также в сентябре "Свободное пространство" станет площадкой для гастролей государственного театра юного зрителя города Воронежа.

КОГДА? ГДЕ?

16 сентября, 18.30

пл. Маркса, 2

(16+)