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Общество18 августа 2022 13:00

В Орловской области отремонтируют почти 3 километра дороги за 62 миллиона рублей

Неисправности устранят на участке трассы Орел – Ефремов
Сергей Силаев

В Орловской области отремонтируют 2,9 километра дороги за 62,1 миллиона рублей. Неисправности устранят на участке трассы Орел – Ефремов.

Пресс-служба правительства региона сообщила, что постановление уже подписал губернатор региона Андрей Клычков 16 августа.

Работы пройдут в Залегощенском районе. Сметную документацию утвердили после проверки соответствия стоимости ремонта объекта.

Недавно стало известно, что ремонт Колхозного моста в Орле оценили более чем в полмиллиарда рублей. Пока что транспорт по нему не ходит.