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Общество18 августа 2022 12:54

В Орле ярмарку с Приборостроительной могут перенести к "Полету"

Администрация продолжает искать подходящие площадки для торговли выходного дня
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Пока что ярмарка располагается на улице Приборостроительной, которую перекрывают по выходным

Пока что ярмарка располагается на улице Приборостроительной, которую перекрывают по выходным

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Власти Орла продолжают искать площадку, на которую можно перенести ярмарку выходного дня с Приборостроительной улицы. В качестве одного из вариантов рассматривается территория у центра "Полет" на Наугорском шоссе.

Про ярмарки шла речь 18 августа на заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства в горсовете. После того, как торговлю перенесли с привычного орловцам места на площади Жукова, жители не раз жаловались на неудобство ее размещения и просили вернуть обратно. Однако пока что найти другое подходящее место не получается.

- Среди проработанных вариантов была площадка возле Орловского аграрного университета. Как пояснила представитель администрации города Анастасия Сурнова, по этой площадке договориться не удалось. Сегодня рассматривается еще несколько вариантов. Один из них – возле ремонтируемого молодежного центра "Полет" в районе Наугорского шоссе, - рассказали в пресс-службе орловского горсовета.

Правда, депутаты в такой локации для торговли усомнились: узкая парковка, а в дальнейшем и ремонт территории у "Полета". Окончательного решения пока что нет.