В Орле ярмарку с Приборостроительной могут перенести к "Полету"

Пока что ярмарка располагается на улице Приборостроительной, которую перекрывают по выходным Фото: Ольга СУПОНЕВА

Власти Орла продолжают искать площадку, на которую можно перенести ярмарку выходного дня с Приборостроительной улицы. В качестве одного из вариантов рассматривается территория у центра "Полет" на Наугорском шоссе.

Про ярмарки шла речь 18 августа на заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства в горсовете. После того, как торговлю перенесли с привычного орловцам места на площади Жукова, жители не раз жаловались на неудобство ее размещения и просили вернуть обратно. Однако пока что найти другое подходящее место не получается.

- Среди проработанных вариантов была площадка возле Орловского аграрного университета. Как пояснила представитель администрации города Анастасия Сурнова, по этой площадке договориться не удалось. Сегодня рассматривается еще несколько вариантов. Один из них – возле ремонтируемого молодежного центра "Полет" в районе Наугорского шоссе, - рассказали в пресс-службе орловского горсовета.

Правда, депутаты в такой локации для торговли усомнились: узкая парковка, а в дальнейшем и ремонт территории у "Полета". Окончательного решения пока что нет.