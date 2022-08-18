Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2022 12:07

В Орле на улице Гостиной установили охрану вокруг здания банка

Ранее постройка получила статус объекта культурного наследия
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле на улице Гостиной установили охрану вокруг здания банка. Ранее постройка получила статус объекта культурного наследия.

Здание стоит на месте с 1870 года. Постановление подписал губернатор 16 августа, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Зоны охраны устанавливаются после историко-культурной экспертизы по согласованию с Министерством культуры РФ. В них будет запрещено капитальное строительство, проведение земляных работ, прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, использование ярких цветов при окраска ограждений

Орловский коммерческий банк – один из первых акционерных банков в Российской империи. Его основали известные купцы Поляковы.