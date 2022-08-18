Фото: Ольга Супонева

В Орле на улице Гостиной установили охрану вокруг здания банка. Ранее постройка получила статус объекта культурного наследия.

Здание стоит на месте с 1870 года. Постановление подписал губернатор 16 августа, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Зоны охраны устанавливаются после историко-культурной экспертизы по согласованию с Министерством культуры РФ. В них будет запрещено капитальное строительство, проведение земляных работ, прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, использование ярких цветов при окраска ограждений

Орловский коммерческий банк – один из первых акционерных банков в Российской империи. Его основали известные купцы Поляковы.