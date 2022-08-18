В Орле мошенники выманили у двух пенсионерок 500 тысяч рублей

Фото: Николай Оберемченко Фото: архив "КП"

В Орле две пенсионерки стали жертвами мошенников. Они сами отдали преступникам 500 тысяч рублей, будучи уверенными, что помогают своим родственникам.

Мошенники сработали по отточенной схеме. Они убедили своих доверчивых жертв: мол, их близкие люди стали виновниками ДТП и им может грозить тюрьма. Чтоб уберечь родных от этого потребуются деньги. В обоих случаях сердобольные женщины согласились отдать аферистам сбережения.

Так 83-летняя пенсионерка передала мошеннику 400 тысяч рублей, думая, что спасает сына, а 74-летняя отдала в лапы преступников 100 тысяч, якобы за спасение внучки. Только после женщины позвонили своей родне. Обман вскрылся, сейчас оперативники ищут мошенников. Примечательно, что одна из пенсионерок знала о подобной мошеннической схеме. Но все равно не смогла вычислить обманщиков, позвонивших ей.

- Жительница Заводского района ранее беседовала с участковым уполномоченным полиции и была предупреждена о том, какие уловки используют мошенники. Но когда ей позвонили неизвестные и сообщили, что внучка переходила улицу в неположенном месте и стала виновницей ДТП, где серьезно пострадала водитель транспортного средства, а также услышала в трубке женский голос, просящий о помощи, поверила в происходящее, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские еще раз просят орловцев не доверять звонящим, что бы они не говорили и кем не представлялись. Лучше всего закончить разговор и позвонить родственникам, а если те не отвечают – в полицию.