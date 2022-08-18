В Орле 22 августа откроется выставка «Казачество на государевой службе»

Фото: Ахмадуллин Дмитрий
Фото: Архив "КП"
В Орле 22 августа откроют выставку «Казачество на государевой службе». Экспозиция развернется под открытым небом в городском парке.
Новая выставка откроется в областном центре в День Государственного флага. Экспозиция поведает историю казачества, расскажет о роли и участии казаков в войнах России с XVII по начало XX века.
- Выставка будет представлена изображениями уникальных вещественных источников, оружия, предметов изобразительного искусства, униформой и наградами из собрания одного из крупнейших федеральных музеев России – Государственного исторического, – рассказали в администрации Орла.
КОГДА? ГДЕ?
22 августа, 17.00
Городской парк культуры и отдыха
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