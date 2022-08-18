За кражу денег из банкомата орловец угодил под уголовную статью Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловец попался на краже денег, оставленных в банкомате. Так мужчина обогатился на десять тысяч рублей и попал под уголовное дело.

Подойдя к банкомату, расположенному в Северном районе областного центра, 42-летний мужчина увидел забытые десять тысяч рублей в купюроприемнике. Искать владельца он, конечно же, не стал и забрал деньги себе.

Полицейские завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ после обращения хозяина купюр. Воришку поймали оперативники. Он вернул краденые деньги. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, на период предварительного следствия мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.