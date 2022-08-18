МЧС Орловской области предупредило о грозах и ветрах 18-19 августа

В Орле и области в ближайшие сутки ожидается капризная погода Фото: Ольга СУПОНЕВА

В ближайшие сутки в Орловской области ухудшится погода, предупреждает МЧС. 18-19 августа в регионе ожидаются дожди и грозы, а еще сильный ветер.

По прогнозу регионального гидрометцентра, с 21 часа 18 августа по 21 час 19 августа на территории области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный 8-13, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +19…+24 градуса, а при прояснениях воздух прогреется и до +29.

- В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, - предупреждает МЧС Орловской области.

В ведомстве орловцев просят быть бдительными и не забывать о безопасности в непогоду.