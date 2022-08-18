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Общество18 августа 2022 9:30

В Орле 19 августа пройдут пожарно-тактические учения

Они развернутся на базе лицея №40
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В Орле пройдут пожарные учения

В Орле пройдут пожарные учения

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле 19 августа пройдут пожарно-тактические учения. Они развернутся на базе лицея №40.

Об учениях жителей города предупредили в региональном главке МЧС. Пожарным предстоит отработать действия на случай, если случится реальное возгорание в учебном учреждении. Также проверка ждет сотрудников лицея.

- Пожарно-тактические учения необходимы для профессиональной подготовки огнеборцев региона и поддержания высокого уровня боевой готовности. Они проводятся на конкретных объектах в условиях и темпе, наиболее приближенных к реальной обстановке на пожаре, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской областий.

Начало учений в 15.00.