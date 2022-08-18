В Орловской области на 18 августа 149 заболевших ковидом, один человек умер

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Заболеваемость коронавирусом в Орле и области продолжает расти. На 18 августа вновь увеличилось число заболевших, есть смертельный случай.

Статистику опубликовал федеральный оперативный штаб. За сутки среди жителей Орловской области 149 заразились коронавирусом, 24 человека госпитализировано. Общее число зарегистрированных случаев covid-19 составляет 116 531.

Выздоровел и выписан 61 орловец. Всего зафиксировано 113 262 случая излечения от коронававируса.

Сообщает оперативный штаб и о еще одном смертельном исходе. В общей сложности за месяцы пандемии умерло 1 939 жителей Орловской области с лабораторно подтвержденным covid-19.