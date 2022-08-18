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Общество18 августа 2022 9:01

В День флага жителям Орла раздадут ленточки-триколор

22 августа орловцы смогут получить их во всех районах города
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ахмадуллин Дмитрий

Фото: Ахмадуллин Дмитрий

Фото: "КП" Архив

В День Государственного флага жителям и гостям Орла раздадут ленточки-триколор. Получить их можно будет 22 августа во всех районах города.

День флага празднуется в России с 1994 года. В честь одного из символов России орловцы получат ленточки в традиционных цветах.

- Получить заветный «триколор» можно будет 22 августа с 16:00 до 18:00 во всех районах Орла. Волонтеры будут раздавать ленточки на улице Ленина, в сквере Танкистов, в сквере у памятника Героям-комсомольцам и у КДЦ «Металлург», - сообщили в пресс-службе администрации Орла.