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Общество18 августа 2022 8:37

В Орловской области прибывшие из ДНР, ЛНР и Украины приняли присягу гражданина РФ

Теперь они могут получить российские паспорта
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области прибывшие из ДНР, ЛНР и Украины приняли присягу гражданина РФ. Теперь они могут получить российские паспорта.

Прибывшие уже получили российское гражданство, а в управлении по миграции Орловского УМВД приняли присягу гражданина Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Врио начальника УМВД Виталий Власов поздравил присутствующих с важным событием. Он пожелал им быть законопослушными и достойными гражданами России.

Граждане поклялись соблюдать Конституцию, законы, права и свободы других граждан России, уважать культуру, историю и традиции. Мероприятие завершилось концертом.