Фото: пресс-служба правительства региона

Андрей Клычков доставил бойцам гуманитарный груз. Посылка состоит из двух частей.

Орловский губернатор поблагодарил неравнодушных жителей региона за очередную собранную посылку и сообщил, что первая часть помощи – все самое необходимое по списку, составленному участниками спецоперации. Второе – посылки от семей воинов и письма от детей Орловской области.

– Этот настрой через переданные вещи и письма, безусловно, дойдет до воинов. Хотя и сейчас, доложу вам, наши парни излучают спокойствие, решимость и уверенность в нашей общей победе, и передают всем вам пламенный братский привет! Видя такой боевой дух сынов нашей области, не сомневаюсь - поставленные задачи будут выполнены, победа будет за нами, - сказал Клычков.