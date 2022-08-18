На повороте в Межевой переулок Орла столкнулись "Рено" и "Шкода"

В Северном районе столкнулись две легковых иномарки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Два легковых автомобиля столкнулись на повороте в Межевой переулок Орла. Не разъехались "Шкода" и "Рено", есть пострадавшая.

Авария произошла 17 августа примерно в половине второго дня. Мужчина 54-х лет вел иномарку "Шкода Октавиа" по Московскому шоссе, он поворачивал в Межевой переулок и его авто, в районе дома №68, столкнулось с "Рено Флюенс", который ехал в прямом направлении со стороны улицы Михалицына.

Ни водитель "Шкоды", ни 60-летний мужчина, сидевший за рулем "Рено" не пострадали. А вот пассажир французской иномарки, женщина 62-х лет, получила травмы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на дорогах области зафиксировано 12 ДТП, в них пострадали 9 человек.