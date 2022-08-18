Фото: Ольга Супонева

Орловские коровы дают почти 18 литров молока в день. Надой увеличился в 8 районах по сравнению с 2021 годом.

Орелстат посчитал, сколько в Орловской области коров рогатого скота, какое количество яиц несут куры и в каком районе самые продуктивные коровы.

На 1 августа 2022 года в регионе было 34,1 тысяч коров, 2,9 коз и овец. Куда больше на Орловщине свиней – 1 миллион 88 тысяч, и птицы – 1 миллион 981 тысяч голов.

Объемы производства мяса с начала года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличились. Так, животноводы произвели 143,1 тысяч тонн мяса, 67,2 тысяч тонн молока и 9,5 миллионов штук яиц. Поголовье свиней и птицы увеличилось, а крупного рогатого скота, а также коз и овец стало меньше.

В среднем, одна корова дала 3 801 килограмм молока шесть месяцев 2022 года. В Верховском районе этот показатель достиг отметки в 5 132 килограмма. А одна средняя курица дала 138 яиц.