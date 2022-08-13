В Орле полицейские поймали вора, стащившего телефон в кафе

Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

В Орле полиции удалось вычислить вора, стащившего у посетителя кафе телефон. Мужчина неосмотрительно оставил свой мобильник на столе, а когда вернулся, его уже прикарманили.

В денежном эквиваленте орловец потерял около 10 тысяч рублей. Он отнес в полицию заявление о краже, оперативникам удалось найти и задержать вероятного похитителя. Под подозрение попал посетитель того же заведения, житель Орловского района.

Злоумышленник воспользовался моментом, когда потерпевший вышел на улицу, оставив гаджет на столе, и забрал устройство. Впоследствии он его сбыл в пункт приема телефонов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейским также удалось изъять проданный телефон. Сейчас идет следствие, укравшему телефон мужчине может светить реальный срок.