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Происшествия13 августа 2022 5:48

В Орле полицейские поймали вора, стащившего телефон в кафе

Похититель украл оставленный другим посетителем мобильник
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

В Орле полиции удалось вычислить вора, стащившего у посетителя кафе телефон. Мужчина неосмотрительно оставил свой мобильник на столе, а когда вернулся, его уже прикарманили.

В денежном эквиваленте орловец потерял около 10 тысяч рублей. Он отнес в полицию заявление о краже, оперативникам удалось найти и задержать вероятного похитителя. Под подозрение попал посетитель того же заведения, житель Орловского района.

Злоумышленник воспользовался моментом, когда потерпевший вышел на улицу, оставив гаджет на столе, и забрал устройство. Впоследствии он его сбыл в пункт приема телефонов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейским также удалось изъять проданный телефон. Сейчас идет следствие, укравшему телефон мужчине может светить реальный срок.