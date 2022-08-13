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Общество13 августа 2022 5:39

В Орловской области пройдет фестиваль окрошки и картошки

Гастрономическое событие развернется 4 сентября в Верховском районе
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Гости познакомятся с историей блюд и посетят ярмарку

Гости познакомятся с историей блюд и посетят ярмарку

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области осенью пройдет фестиваль окрошки и картошки. Гастрономическое событие запланировано на 4 сентября, оно развернется в Верховском районе.

Гости познакомятся с историей блюд русской кухни. Будет работать ярмарка, на которой можно приобрести товары местных производителей, а также изделия, созданные руками народных умельцев. Сопроводят фестиваль выступления музыкантов, не обойдется без дегустации блюд.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в общей сложности будет работать 12 тематических площадок, у любителей холодного летнего кушания появится возможность попробовать разные варианты его приготовления и узнать новые рецепты.

Также в программе - контактный зоопарк, катание на лошадях пони, мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол, выступление творческих коллективов Орловской области и Брянской областей и многое другое, - сообщили в правительстве региона.