На выходных 13-14 августа в Орле ожидается облачная и жаркая погода

Фото: Ольга Супонева

В грядущие выходные, 13-14 августа, в Орле ожидается облачная погода и небольшой дождь. Публикуем подробный прогноз.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 13 августа небо над городом затянуто облаками. В ночное время возможен небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха от +17 градусов в темное время суток до +29 днем. Ветер с северо-востока 5 м/с, атмосферное давление на уровне 748 мм рт.ст.

В воскресенье 14 августа снова облачно. И ночью, и днем ожидается небольшой дождь. Столбики термометров покажут +19..+27 градусов. Ветер сменит направление на восточное, скорость его составит 3 м/с. Давление опустится до 746 мм рт.ст. По предварительным прогнозам, будущая рабочая неделя будет жаркой, но при этом дожди не обойдут стороной регион.