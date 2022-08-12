Фото: Росавтодор

В Орловской области отремонтировали две региональные дороги. Их общая протяженность – 21 километр.

О завершении дорожного строительства рассказал руководитель департамента транспорта Орловской области Алексей Субботин.

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время ведется приемка. Это дороги: Новосиль – Корсаково – Орлик и М-2 «Крым» Клейменово – Башкатово, длиной 7,3 и 13,7 километра соответственно.

На территории областного центра завершается ремонт дорог на улицах Горького, Ломоносова и Карачевском шоссе. В 2022 году в Орловской области по национальному проекту планируется отремонтировать 17 автодорог, длиной 72,3 километра.