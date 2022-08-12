Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

Двое орловцев могут лишиться свободы за убийство с особой жестокостью. Местные жители избили знакомого ломом, лопатой, кулаками и ногами.

Орловский областной суд рассмотрит уголовное дело, заключительное обвинение по которому уже утверждено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие выяснило, что в августе 2021 года двое жителей Орловского района распивали спиртные напитки. Из-за личной неприязни они начали избивать знакомого по голове и телу с помощью лома, лопаты, кулаков и ног, обутых в жесткую обувь. Мужчина скончался, испытывая особые мучения и страдания.

Кроме этого, за три месяца до инцидента один из обвиняемых купил в Интернете наркотическое средство. Его изъяли правоохранители.

Орловский областной суд рассмотрит уголовное дело в ближайшее время.