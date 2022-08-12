Турнир по мини-футболу пройдет в Орле 13 августа

фото Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле 13 августа, в честь Дня физкультурника, состоится турнир по мини-футболу. За победу поборются 12 команд, все любительские.

Встретятся участники турнира на поле стадиона «Южный». Состязание пройдет по круговой системе, футболисты посоревнуются в трех группа по четыре команды каждая.

- В финал выйдут команды, занявшие лидирующие позиции в своих группах, а также лучшая команда среди тех, кто занял вторые места. Команды-победители и призеры удостоятся ценных наград, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Каждый желающий может придти на стадион, посмотреть матчи и поболеть за футболистов-любителей.

КОГДА? ГДЕ? 13 августа, 15.00 стадион «Южный» (0+)