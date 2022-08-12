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Происшествия12 августа 2022 11:51

Орловцу на год ограничили свободу за смертельный выстрел в человека на охоте

Мужчина выстрелил в темное время суток в неизвестную цель
Сергей Силаев

О решении Мценского районного суда сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Амчанина признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Местный житель находился на охоте, имея разрешение на стрельбу из одноствольного карабина. При плохой видимости и отсутствии освещения он выстрелил по цели, думая, что это животное. Потерпевший получил ранение в голову и шею, отчего скончался.

Суд назначил мужчине год ограничения свободы и лишил его права охотиться на два года. Приговор суда еще не вступил в законную силу.