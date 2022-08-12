На Пионерской улице в Орле появится 100 парковочных мест

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В Орле отремонтируют Пионерскую улицу. Пока что решается, кто возьмется за работу: объявлен поиск подрядчика.

Приведут в порядок дорогу здесь за счет дополнительного финансирования, выделенного из бюджета области. Планируется отремонтировать улицу на всем ее протяжении, от Лескова до Горького. Помимо того, что тут появится свежий асфальт, ждут участок и другие преобразования.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, по Пионерской появятся дополнительные парковочные места, по проекту их тут будет около 100 штук. Для общественного транспорта организуют заездные карманы: в районе дома №7 и около библиотеки ОГУ, установят дорожники и новые остановки.

До 26 августа желающие отремонтировать улицу будут подавать заявки, потом состоится аукцион. Времени у подрядчика на ремонт будет не так много, обозначен срок до 30 октября.