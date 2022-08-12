В Оке и Светлой жизни в Орле запретили купаться

Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

В Орле Роспотребнадзор запретил купаться в обоих разрешенных для этого местах. Вода в реке Ока в районе центрального пляжа, а также в озере Светлая жизнь не соответствует санитарным нормам.

По данным последнего исследования, в указанных водоемах превышены микробиологические показатели. Проще говоря, в водоемах слишком много микроорганизмов, а значит есть риск подхватить инфекцию. Завышен показатель оказался и в Неручанском водохранилище Свердловского района.

-Владельцам ответственным за эксплуатацию пляжей направлены предписания о запрете купания и о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, - прокомментировали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Также по санитарно-химическим показателям не соответствует нормам вода в пруду Новый беленький Малоархангельского района. В остальных разрешенных для плавания прудах, озерах и реках вода прошла проверку на соответствие всем нормативам. Напомним, купальный сезон официально продлится до 31 августа.