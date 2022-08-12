В Орле до 30 сентября перекроют Комсомольскую площадь

Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

В Заводском районе Орла до конца сентября вводится ограничение движения. Проезд транспорта запретят по Комсомольской площади с 15 августа до 30 сентября. Об ограничениях «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации Орла. Перекрыт для автолюбителей будет участок площади от дома №117 по Комсомольской до пересечения с улицей Нормандии-Неман. Причина временных неудобств - дорожный ремонт.

Также в горадминистрации пояснили, что подрядная фирма будет вести работы на проезжей части с 20.00 до 6.00, а за ее пределами выдано разрешение на круглосуточный ремонт.