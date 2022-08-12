В Орле 13 августа пройдет ярмарка «День меда»

Фото: Архив "КП"

В субботу 13 августа в Орле пройдет ярмарка «День меда». Локацией станет аллея перед городским парком: здесь пчеловоды представят свою продукцию.

Событие состоится в преддверии православного праздника Медовый Спас, который отмечается в этом году 14 августа. В ярмарке поучаствует около 20 пасечников, продукция на прилавках будет самая разная.

-Жители и гости Дня меда смогут купить натуральный мед из гречихи, цветов, липы и акации. Доступен будет к покупке и мед в сотах, - рассказали о ярмарке в пресс-службе администрации Орла. Также орловцы и гости города смогут приобрести другие продукты пчеловодства: прополис, пергу, изделия из воска и другой товар: чай, орловское мороженое.

КОГДА? ГДЕ? 13 августа, 7.00 — 15.00 Аллея у городского парка культуры и отдыха (0+)