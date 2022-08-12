В Орловской области продолжаются поиски пропавшей 62-летней женщины

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В Орловской области уже несколько суток ищут 62-летнюю женщину. О судьбе Моргуновой Зои Николаевны ничего не известно с 7 августа.

Ушла из дома женщина рано утром 7 числа. Ушла и пропала. В тот же вечер родственники забили тревогу, Зоя Николаевна нуждается в медицинской помощи. К поиску подключилась полиция, волонтеры, поисковики отряда «Лиза Алерт».

-За три дня поиска мы отработали 585 километров пешими и авто-группами. Были задействованы два кинологических расчета и беспилотная авиация с применением тепловизора. Расклеено около 1000 ориентировок. Проделана большая работа, но, к сожалению, нет ни одного достоверного свидетельства, - рассказали в ПСО «Лиза Алерт». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Зои Моргуновой, просят откликнуться и сообщить об этом.

Приметы женщины: рост 160 см, телосложение нормальное, волосы каштановые короткие, глаза зеленые. Когда она ушла из дома, одета была в синюю кофту с серыми цветами, серую юбку и синие тапки с белой подошвой, с собой у женщины была коричневая сумка. Сообщить информацию можно в полицию по телефону 102, службу спасения 112 или на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» по номеру 8 800 700 54 52.